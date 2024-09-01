Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Антикварная подделка 2 злотых 1835 года W "Краков". Свинец (Польша, Вольный город Краков)

Разновидность: Свинец

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Свинец
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Краков
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1835
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Антикварная подделка 2 злотых 1835 года "Краков" со знаком W. Свинец. Это свинцовая монета периода Вольного города Кракова. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1250 PLN. Торги состоялись 22 мая 1993.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Leo Hamburger (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность VF
Цена
1250 zł
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша 2 злотых 1835 W "Краков" (Антикварная подделка) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 2 злотых 1835 W "Краков" (Антикварная подделка) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 злотых 1835 "Краков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Вольного города Кракова Монеты Польши 1835 года Все польские монеты польские свинцовые монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск