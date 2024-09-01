Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Антикварная подделка 2 злотых 1835 года W "Краков". Свинец (Польша, Вольный город Краков)
Разновидность: Свинец
Техническая информация
- Металл Свинец
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Краков
- Номинал 2 злотых
- Год 1835
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Антикварная подделка 2 злотых 1835 года "Краков" со знаком W. Свинец. Это свинцовая монета периода Вольного города Кракова. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1250 PLN. Торги состоялись 22 мая 1993.
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