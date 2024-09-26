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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1835 года IP (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1835 года IP - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1835 года IP - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 184,846

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1835 года со знаком IP. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Stare Monety (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 3 гроша 1835 IP на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1835 IP на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 3 гроша 1835 IP на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 3 гроша 1835 IP на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 3 гроша 1835 IP на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 3 гроша 1835 IP на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 3 гроша 1835 IP на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 3 гроша 1835 IP на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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