Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1835 года IP (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,9 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 184,846
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1835 года со знаком IP. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.
Сохранность
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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