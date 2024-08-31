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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 262,007

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (531) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Знак - July 12, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
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