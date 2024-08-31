Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 262,007
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (531) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (10)
- BAC (5)
- Bruun Rasmussen (1)
- Busso Peus (1)
- Cayón (1)
- Cieszyńskie CN (3)
- CNG (1)
- Coins.ee (2)
- COINSNET (7)
- COINSTORE (1)
- DNW (1)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
- Emporium Hamburg (3)
- Felzmann (1)
- Gärtner (1)
- GGN (8)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (5)
- Haljak Coin Auction (3)
- Heritage (12)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo (1)
- Höhn (3)
- Janas (1)
- Jean ELSEN (2)
- Karamitsos (1)
- Katz (6)
- Künker (47)
- La Galerie Numismatique (2)
- MARCINIAK (28)
- Meister & Sonntag (1)
- Monety i Medale (1)
- MS67 (4)
- MUNZE (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Niemczyk (36)
- NOONANS (1)
- Numedux (10)
- Numimarket (19)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (13)
- Numision (2)
- Pegasus Auctions (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (2)
- Rare Coins (21)
- Rauch (9)
- RedSquare (3)
- Reinhard Fischer (1)
- Rhenumis (1)
- Russiancoin (3)
- Rzeszowski DA (22)
- SINCONA (10)
- Sonntag (1)
- Spink (1)
- Stack's (10)
- Stare Monety (8)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (2)
- Teutoburger (3)
- Tosunidis Coin House (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- VL Nummus (1)
- WAG (4)
- WCN (69)
- WDA - MiM (7)
- Westfälische (3)
- Wójcicki (14)
- Александр (19)
- Знак (2)
- Империя (11)
- Имперская монета (16)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (11)
- Русский Нумизматический Дом (6)
- Русское Наследие (10)
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 26
Где продать?
Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск