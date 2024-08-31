1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность PROOF (9) UNC (41) AU (95) XF (198) VF (153) F (5) Нет оценки (30) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (11) MS62 (1) MS61 (6) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (21) AU53 (8) AU50 (17) XF45 (7) XF40 (2) VF35 (8) VF30 (1) VF25 (4) PF63 (3) PF62 (1) PF60 (4) DETAILS (19) CAMEO (1) PL (3) Сервис PCGS (25) NGC (46) ННР (1) RNGA (5)

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