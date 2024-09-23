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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых Российского правления - Польша

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1 1/2 рубля - 10 злотых 1833-1841

Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1833 НГ 126,977 R1 0 4821834 НГ 64,035 RR2 0 821835 НГ 262,007 R1 0 5311835 MW 3,081 RR4 1 951836 НГ 134,008 R1 0 3371836 MW 220,043 R1 0 5171837 НГ 36,006 R1R2 0 711837 MW 193,582 R1 0 2261838 НГ 13 R3R7 0 181838 MW 10,435 R2R3 0 251839 НГ 7,006 R3R7 0 71839 MW 2,295 R1R4 0 331840 НГ 2,001 R3R6 0 71840 MW 2,747 RR4 0 421841 НГ - R3R7 0 31841 MW 37,495 RR2 0 110
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