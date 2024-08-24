Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 2,295
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7168 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
665 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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