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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 2,295

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7168 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
786 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
665 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU50 NGC
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU53
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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