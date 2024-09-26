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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 3,081

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30925 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Александр - June 12, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU50 RNGA
Цена
917 $
Цена в валюте аукциона 84000 RUB
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Stack's - January 20, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
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Где купить?
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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