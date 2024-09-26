1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30925 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

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