Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 13
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 240000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
55966 $
Цена в валюте аукциона 50000 CHF
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
29836 $
Цена в валюте аукциона 1810000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU50
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2005
Сохранность PF62
Цена
******
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Где продать?
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