Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 13

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 240000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • MARCINIAK (1)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (2)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (3)
  • Александр (3)
  • Империя (1)
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
55966 $
Цена в валюте аукциона 50000 CHF
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Александр - November 23, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
29836 $
Цена в валюте аукциона 1810000 RUB
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе SINCONA - October 23, 2018
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Александр - March 22, 2013
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Александр - December 9, 2005
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Александр - December 9, 2005
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2005
Сохранность PF62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Российского правления Монеты Польши 1838 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 1/2 рубля - 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск