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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Sincona

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 2,001

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Империя за 3300000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2012.

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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 НГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
44773 $
Цена в валюте аукциона 40000 CHF
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 НГ на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55
Цена
2831 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 НГ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 НГ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность PF62
Цена
******
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 НГ на аукционе Александр - December 19, 2015
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 НГ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS61
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 НГ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 НГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 НГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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