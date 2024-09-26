1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Империя за 3300000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2012.

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