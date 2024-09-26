Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года НГ (Польша, Российское правление)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 2,001
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Империя за 3300000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2012.
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
44773 $
Цена в валюте аукциона 40000 CHF
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55
Цена
2831 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность PF62
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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