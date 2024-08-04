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Польша
1840
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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Польша
1840
Монеты Польши 1840 года
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Золотые монеты
3 рубля - 20 злотых 1840 MW
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
6
3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ
Средняя цена
3700 $
Продажи
0
42
Серебряные монеты
1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 НГ
Средняя цена
31000 $
Продажи
0
7
1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
42
3/4 рубля - 5 злотых 1840 НГ
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
4
3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW
Узкий хвост
Средняя цена
130 $
Продажи
0
286
3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW
Хвост веером
Средняя цена
360 $
Продажи
0
28
30 копеек - 2 злотых 1840 MW
Средняя цена
320 $
Продажи
0
105
15 копеек - 1 злотый 1840 НГ
Средняя цена
220 $
Продажи
0
110
15 копеек - 1 злотый 1840 MW
Средняя цена
530 $
Продажи
0
23
10 грошей 1840 MW
Средняя цена
55 $
Продажи
0
738
10 грошей 1840 WW
Знак монетного двора "WW"
Средняя цена
240 $
Продажи
0
8
10 грошей 1840 MW
Золото
Средняя цена
36000 $
Продажи
0
2
5 грошей 1840 MW
Средняя цена
170 $
Продажи
0
271
5 грошей 1840 MW
Золото. Новодел
Средняя цена
40000 $
Продажи
0
2
Медные монеты
3 гроша 1840 MW Хвост веером
Средняя цена
100 $
Продажи
0
199
3 гроша 1840 MW Хвост веером
Новодел
Средняя цена
980 $
Продажи
0
1
3 гроша 1840 WW Хвост веером
Знак монетного двора "WW"
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 грош 1840 MW
Средняя цена
210 $
Продажи
0
44
1 грош 1840 MW
Новодел
Средняя цена
20 $
Продажи
0
5
Пробные монеты
10 грошей 1840 MW Пробные
Малый орел
Средняя цена
20 $
Продажи
0
2
10 грошей 1840 MW Пробные
Ободок из точек
Средняя цена
—
Продажи
0
1
10 грошей 1840 MW Пробные
Без венка
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 грош 1840 MW Пробный С венком
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 грош 1840 MW Пробный "1 GROSZ"
Большой орел
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
2
1 грош 1840 MW Пробный "1 GROSZ"
Малый орел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 грош 1840 MW Пробный "JEDEN GROSZ"
Большой орел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 грош 1840 MW Пробный "JEDEN GROSZ"
Малый орел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
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Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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