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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1840 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1840 MW
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 42

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 НГ
Средняя цена 31000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1840 НГ
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW Узкий хвост
Средняя цена 130 $
Продажи
0 286
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW Хвост веером
Средняя цена 360 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
30 копеек - 2 злотых 1840 MW
Средняя цена 320 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1840 НГ
Средняя цена 220 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1840 MW
Средняя цена 530 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
10 грошей 1840 MW
Средняя цена 55 $
Продажи
0 738
Аверс
Реверс
10 грошей 1840 WW Знак монетного двора "WW"
Средняя цена 240 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 грошей 1840 MW Золото
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 грошей 1840 MW
Средняя цена 170 $
Продажи
0 271
Аверс
Реверс
5 грошей 1840 MW Золото. Новодел
Средняя цена 40000 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1840 MW Хвост веером
Средняя цена 100 $
Продажи
0 199
Аверс
Реверс
3 гроша 1840 MW Хвост веером Новодел
Средняя цена 980 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 гроша 1840 WW Хвост веером Знак монетного двора "WW"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1840 MW
Средняя цена 210 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 грош 1840 MW Новодел
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 грошей 1840 MW Пробные Малый орел
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 грошей 1840 MW Пробные Ободок из точек
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 грошей 1840 MW Пробные Без венка
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1840 MW Пробный С венком
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1840 MW Пробный "1 GROSZ" Большой орел
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 грош 1840 MW Пробный "1 GROSZ" Малый орел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1840 MW Пробный "JEDEN GROSZ" Большой орел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1840 MW Пробный "JEDEN GROSZ" Малый орел
Средняя цена
Продажи
0 1
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