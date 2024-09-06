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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1840 года MW "Хвост веером" (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1840 года MW "Хвост веером" - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 гроша 1840 года MW "Хвост веером" - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 117,815

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (199) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1840 года "Хвост веером" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6250 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1840 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1840 "Хвост веером" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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