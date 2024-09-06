3 гроша 1840 года MW "Хвост веером" (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1840 года "Хвост веером" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6250 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.

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