Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1840 года MW "Хвост веером" (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 117,815
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (199) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1840 года "Хвост веером" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6250 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.
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