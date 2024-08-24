Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 грош 1840 года MW ""JEDEN GROSZ"". Малый орел (Польша, Российское правление)
Разновидность: Малый орел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1840 года ""JEDEN GROSZ"" со знаком MW. Малый орел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3143 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 500 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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