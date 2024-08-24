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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1840 года MW ""JEDEN GROSZ"". Малый орел (Польша, Российское правление)

Разновидность: Малый орел

Аверс монеты - Пробный 1 грош 1840 года MW ""JEDEN GROSZ"" Малый орел - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - Пробный 1 грош 1840 года MW ""JEDEN GROSZ"" Малый орел - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Adolph Hess

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1840 года ""JEDEN GROSZ"" со знаком MW. Малый орел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3143 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 500 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Польша 1 грош 1840 MW ""JEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 1 грош 1840 MW ""JEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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