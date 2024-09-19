Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 1 грош Российского правления - Польша
1 грош 1841 Пробный"IEDEN GROSZ"
Год Знак Описание БиткинКопицкий Продажи Продажи1841 MW Большой орел R3R8 0 51841 MW Малый орел R4R8 0 0
1 грош 1840 ПробныйС венком
Год Знак Описание БиткинКопицкий Продажи Продажи1840 MW R4R8 0 0
1 грош 1840 Пробный"1 GROSZ"
Год Знак Описание БиткинКопицкий Продажи Продажи1840 MW Большой орел R3R8 0 21840 MW Малый орел R3R8 0 1
1 грош 1840-1841 Пробный"JEDEN GROSZ"
Год Знак Описание БиткинКопицкий Продажи Продажи1840 MW Большой орел R3R8 0 11840 MW Малый орел R4R8 0 11841 MW R3R8 0 8
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