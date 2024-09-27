Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 грош 1841 года MW ""IEDEN GROSZ"". Малый орел (Польша, Российское правление)
Разновидность: Малый орел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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