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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1841 года MW ""IEDEN GROSZ"". Малый орел (Польша, Российское правление)

Разновидность: Малый орел

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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