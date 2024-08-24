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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1841 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1841 СПБ АЧ
Средняя цена
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 НГ
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW
Средняя цена 430 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1841 НГ
Средняя цена 190000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW Узкий хвост
Средняя цена 370 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW Хвост веером
Средняя цена 140 $
Продажи
1 127
Аверс
Реверс
30 копеек - 2 злотых 1841 MW
Средняя цена 320 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1841 НГ
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1841 MW
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 грошей 1841 MW
Средняя цена
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1841 MW Хвост веером
Средняя цена 330 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
3 гроша 1841 MW Хвост веером Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1841 MW
Средняя цена 590 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 грош 1841 MW Новодел
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 2

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 грошей 1841 MW Пробные Орел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 грошей 1841 MW Пробные Портрет
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1841 MW Пробный "IEDEN GROSZ" Большой орел
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 грош 1841 MW Пробный "IEDEN GROSZ" Малый орел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1841 MW Пробный "JEDEN GROSZ"
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 8
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