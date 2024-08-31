Пробные 5 грошей 1841 года MW "Орел" (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1841 года "Орел" со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3149 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 265 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

Сохранность VF (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)