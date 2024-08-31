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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1841 года MW "Орел" (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1841 года MW "Орел" - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1841 года MW "Орел" - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Adolph Hess

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1841 года "Орел" со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3149 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 265 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Польша 5 грошей 1841 MW "Орел" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 5 грошей 1841 MW "Орел" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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