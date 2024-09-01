Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 5 грошей Российского правления - Польша

type-coin
type-coin

5 грошей 1841 Пробные

Портрет
Год Знак Описание БиткинКопицкий Продажи Продажи
1841 MW R4R8 0 1
type-coin
type-coin

5 грошей 1841 Пробные

Орел
Год Знак Описание БиткинКопицкий Продажи Продажи
1841 MW R4R8 0 1
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Российского правления Все польские монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск