Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1841 года MW "Портрет" (Польша, Российское правление)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 5 грошей
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1841 года "Портрет" со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3150 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 155 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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