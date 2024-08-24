Пробные 5 грошей 1841 года MW "Портрет" (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1841 года "Портрет" со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3150 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 155 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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