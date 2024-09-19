Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1841 года MW. Новодел (Польша, Российское правление)
Разновидность: Новодел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 372,377
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1841 года со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Монеты и Медали за 195000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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