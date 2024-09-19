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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1841 года MW. Новодел (Польша, Российское правление)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1841 года MW Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 грош 1841 года MW Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 372,377

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1841 года со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Монеты и Медали за 195000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
2402 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Где продать?

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