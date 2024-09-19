Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1841 года MW "Хвост веером". Новодел (Польша, Российское правление)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 3 гроша 1841 "Хвост веером" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск