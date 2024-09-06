10 грошей 1841 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1841 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1450 PLN. Торги состоялись 20 мая 1995.

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