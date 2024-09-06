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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1841 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 10 грошей 1841 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 10 грошей 1841 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1841 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1450 PLN. Торги состоялись 20 мая 1995.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность XF
Цена
******
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