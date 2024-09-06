Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1841 года MW (Польша, Российское правление)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 10 грошей
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1841 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1450 PLN. Торги состоялись 20 мая 1995.
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