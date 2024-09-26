3 гроша 1841 года MW "Хвост веером" (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1841 года "Хвост веером" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32146 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

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