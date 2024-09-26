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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1841 года MW "Хвост веером" (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1841 года MW "Хвост веером" - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 гроша 1841 года MW "Хвост веером" - цена монеты - Польша, Российское правление

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 242,391

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1841 года "Хвост веером" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32146 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 марта 2019
Сохранность VF20
Цена
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Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
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Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша 3 гроша 1841 MW "Хвост веером" на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1841 "Хвост веером" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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