Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1841 года MW "Хвост веером" (Польша, Российское правление)
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1841 года "Хвост веером" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32146 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 марта 2019
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 гроша 1841 "Хвост веером" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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