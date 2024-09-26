Пробный 1 грош 1841 года MW ""IEDEN GROSZ"". Большой орел (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1841 года ""IEDEN GROSZ"" со знаком MW. Большой орел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 56000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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