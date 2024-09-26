Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1841 года MW ""IEDEN GROSZ"". Большой орел (Польша, Российское правление)

Разновидность: Большой орел

Аверс монеты - Пробный 1 грош 1841 года MW ""IEDEN GROSZ"" Большой орел - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - Пробный 1 грош 1841 года MW ""IEDEN GROSZ"" Большой орел - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1841 года ""IEDEN GROSZ"" со знаком MW. Большой орел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 56000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (2)
  • CNG (1)
  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
Польша 1 грош 1841 MW ""IEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша 1 грош 1841 MW ""IEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
10356 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Польша 1 грош 1841 MW ""IEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 1 грош 1841 MW ""IEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
17913 $
Цена в валюте аукциона 56000 PLN
Польша 1 грош 1841 MW ""IEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 грош 1841 MW ""IEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1841 MW ""IEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 1 грош 1841 MW ""IEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1841 MW ""IEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 1 грош 1841 MW ""IEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1841 ""IEDEN GROSZ"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Российского правления Монеты Польши 1841 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск