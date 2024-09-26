Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 грош 1841 года MW ""IEDEN GROSZ"". Большой орел (Польша, Российское правление)
Разновидность: Большой орел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1841 года ""IEDEN GROSZ"" со знаком MW. Большой орел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 56000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
10356 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
17913 $
Цена в валюте аукциона 56000 PLN
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 грош 1841 ""IEDEN GROSZ"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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