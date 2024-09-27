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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1841 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1841 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1841 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1841 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 608 проданному на аукционе Редкие Монеты за 45000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 НГ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность PF65
Цена
39000 $
Цена в валюте аукциона 39000 USD
Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 НГ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF65
Цена
45000 $
Цена в валюте аукциона 45000 USD
Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 НГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 НГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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