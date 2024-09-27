15 копеек - 1 злотый 1841 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1841 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 608 проданному на аукционе Редкие Монеты за 45000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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