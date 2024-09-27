Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 копеек - 1 злотый 1841 года НГ (Польша, Российское правление)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 3,11 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 15 копеек - 1 злотый
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1841 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 608 проданному на аукционе Редкие Монеты за 45000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- Rare Coins (2)
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность PF65
Цена
39000 $
Цена в валюте аукциона 39000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF65
Цена
45000 $
Цена в валюте аукциона 45000 USD
Где продать?
Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск