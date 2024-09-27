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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты 15 копеек - 1 злотый Российского правления - Польша

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15 копеек - 1 злотый 1832-1841

Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1832 НГ Св. Георгий без плаща 48,900 RR 0 971832 НГ Cв. Георгий в плаще - R3R 0 121833 НГ 654,503 R 0 751834 НГ 30,010 R1R3 0 81834 MW 41,554 R2R4 0 221835 НГ 150,007 R1 0 51835 MW 2,191,879 R 0 1781836 НГ 1,450,008 R 0 731836 MW 3,330,780 R 0 1681837 НГ 80,004 R1R4 0 211837 MW 3,027,960 R1 1 2131838 НГ 1,410,113 R 0 621838 MW 3,617,048 R 0 1091839 НГ 1,510,002 R 0 721839 MW 3,585,891 R 0 2161840 НГ 1,060,001 R 0 1101840 MW 486,979 R1 0 231841 НГ - R4R7 0 31841 MW 1,319,726 R1 0 6
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