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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1832 года НГ. Cв. Георгий в плаще (Польша, Российское правление)

Разновидность: Cв. Георгий в плаще

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1832 года НГ Cв. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1832 года НГ Cв. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1832 года со знаком НГ. Cв. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Александр за 10500 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Stack's - October 16, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Stack's - October 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность PF62 PCGS
Цена
3700 $
Цена в валюте аукциона 3700 USD
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
517 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Александр - December 19, 2015
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность PF63
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Александр - September 19, 2015
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF63
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Александр - March 22, 2013
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS64 PL
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность UNC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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