15 копеек - 1 злотый 1832 года НГ. Cв. Георгий в плаще (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1832 года со знаком НГ. Cв. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Александр за 10500 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность PROOF (8) UNC (3) VF (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) PF64 (1) PF63 (2) PF62 (1) PL (1) Сервис PCGS (1) NGC (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)