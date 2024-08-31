Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 копеек - 1 злотый 1832 года НГ. Cв. Георгий в плаще (Польша, Российское правление)
Разновидность: Cв. Георгий в плаще
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 3,11 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 15 копеек - 1 злотый
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1832 года со знаком НГ. Cв. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Александр за 10500 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
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Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность PF62 PCGS
Цена
3700 $
Цена в валюте аукциона 3700 USD
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS64 PL
Цена
******
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Где продать?
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