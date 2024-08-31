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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1832 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 злотых 1832 KG
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
10 грошей 1832 KG Новодел
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 злотых 1832 KG
Средняя цена 110 $
Продажи
0 163
Аверс
Реверс
1 злотый 1832 KG Большая голова
Средняя цена 380 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 злотый 1832 KG Малая голова
Средняя цена 160 $
Продажи
0 143
Аверс
Реверс
5 грошей 1832 KG
Средняя цена 320 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 грошей 1832 KG Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1832 НГ Св. Георгий без плаща
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1832 НГ Cв. Георгий в плаще
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1832 FH
Средняя цена 850 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 гроша 1832 KG
Средняя цена 85 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 гроша 1832 KG Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1832 KG
Средняя цена 45 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 грош 1832 KG Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
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