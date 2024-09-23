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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1832 года НГ. Св. Георгий без плаща (Польша, Российское правление)

Разновидность: Св. Георгий без плаща

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1832 года НГ Св. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1832 года НГ Св. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 48,900

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1832 года со знаком НГ. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 4400 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Империя (13)
  • Имперская монета (1)
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3295 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Александр - June 2, 2021
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1832 НГ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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