Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 копеек - 1 злотый 1832 года НГ. Св. Георгий без плаща (Польша, Российское правление)
Разновидность: Св. Георгий без плаща
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 3,11 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 48,900
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 15 копеек - 1 злотый
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1832 года со знаком НГ. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 4400 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3295 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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