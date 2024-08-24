Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1832 года KG. Малая голова (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Малая голова
Фотография: Heritage Auctions Europe
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 727,205
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (143) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1832 года со знаком KG. Малая голова. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
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