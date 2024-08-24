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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1832 года KG. Малая голова (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Малая голова

Аверс монеты - 1 злотый 1832 года KG Малая голова - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1832 года KG Малая голова - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 727,205

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (143) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1832 года со знаком KG. Малая голова. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность F
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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