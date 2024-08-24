1 злотый 1832 года KG. Малая голова (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1832 года со знаком KG. Малая голова. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность UNC (13) AU (18) XF (30) VF (68) F (8) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (3) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (2) AU50 (5) XF45 (1) XF40 (1) VF20 (3) Сервис NGC (11) PCGS (6)

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