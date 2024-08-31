Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты 1 злотый Царства Польского - Польша
1 злотый 1818-1819Большая голова
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1818 IB 2,252,718 0 1631819 IB 1,208,278 R 0 27
1 злотый 1822-1825Малая голова
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1822 IB 286,673 R1 0 331823 IB 52,369 RR2 0 131824 IB 118,582 R1 1 211825 IB 84,000 RR1 0 36
1 злотый 1827-1834
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1827 IB NaN R1 1 601828 FH 91,507 RR1 0 241829 FH 124,045 R1 0 201830 FH 611,119 R 0 1881831 KG Большая голова 385,236 R1 0 221831 KG Малая голова 385,236 R4 0 41832 KG Большая голова 727,205 R1 0 321832 KG Малая голова 727,205 R 0 1431833 KG 41,374 RR3 0 91834 IP 201,108 R1 0 45
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