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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1823 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 злотый 1823 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1823 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 52,369

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1823 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7500 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1823 IB "Малая голова" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1823 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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