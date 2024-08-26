Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1823 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 52,369
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1823 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7500 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2022.
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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