1 злотый 1823 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1823 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7500 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2022.

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