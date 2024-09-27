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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1823 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
50 злотых 1823 IB Малая голова
Средняя цена 98000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
25 злотых 1823 IB Малая голова
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 злотый 1823 IB Малая голова
Средняя цена 380 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
10 грошей 1823 IB
Средняя цена 160 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 злотых 1823 IB
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
2 злотых 1823 IB Малая голова
Средняя цена 90 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
5 грошей 1823 IB
Средняя цена 85 $
Продажи
0 28

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 грош 1823 IB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 80 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1 грош 1823 IB Z MIEDZI KRAIOWEY Новодел
Средняя цена 930 $
Продажи
0 7
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