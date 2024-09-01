1 грош 1823 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1823 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

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