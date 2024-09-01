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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1823 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1823 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1823 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1823 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (2)
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
836 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
931 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1823 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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