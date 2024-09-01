Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1823 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1823 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
836 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
931 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
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