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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1823 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1823 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1823 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5,046,096

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1823 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3184 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2700 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VG10 ECC
Цена
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша 1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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