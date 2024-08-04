50 злотых 1823 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1823 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 100000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.

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