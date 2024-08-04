Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1823 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 9,81 гр
- Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
- Диаметр 23,6 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 181
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 50 злотых
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1823 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 100000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
157212 $
Цена в валюте аукциона 100000 GBP
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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