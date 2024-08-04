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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1823 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 50 злотых 1823 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 50 злотых 1823 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 9,81 гр
  • Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
  • Диаметр 23,6 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 181

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1823 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 100000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.

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Польша 50 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
67791 $
Цена в валюте аукциона 60000 EUR
Польша 50 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
157212 $
Цена в валюте аукциона 100000 GBP
Польша 50 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 50 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 50 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1823 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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