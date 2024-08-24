Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1823 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 39,2 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,124
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 злотых
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1823 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 850000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4207 $
Цена в валюте аукциона 3900 EUR
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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