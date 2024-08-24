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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1823 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 злотых 1823 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 злотых 1823 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 39,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,124

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1823 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 850000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2017.

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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Александр - June 12, 2024
Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
5374 $
Цена в валюте аукциона 479667 RUB
Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4207 $
Цена в валюте аукциона 3900 EUR
Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1823 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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