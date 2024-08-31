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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 злотых 1823 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 25 злотых 1823 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 25 злотых 1823 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,91 гр
  • Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
  • Диаметр 18,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 479

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 25 злотых
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1823 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 105000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
Польша 25 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 25 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
24626 $
Цена в валюте аукциона 110000 PLN
Польша 25 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 25 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
15142 $
Цена в валюте аукциона 58000 PLN
Польша 25 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Польша 25 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Польша 25 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша 25 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность VF25 NGC
Цена
Польша 25 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Польша 25 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
Польша 25 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Польша 25 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 25 злотых 1823 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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