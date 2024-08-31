Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 злотых 1823 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,91 гр
- Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
- Диаметр 18,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 479
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 25 злотых
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1823 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 105000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stary Sklep (1)
- WCN (1)
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
24626 $
Цена в валюте аукциона 110000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
15142 $
Цена в валюте аукциона 58000 PLN
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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