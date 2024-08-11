Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Золотые монеты 25 злотых Царства Польского - Польша
25 злотых 1817-1819Большая голова
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1817 IB 96,164 RR2 0 2411818 IB 54,627 RR2 0 1161819 IB 86,218 RR2 0 59
25 злотых 1822-1825Малая голова
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1822 IB 1,124 R2R4 0 81823 IB 479 R2R5 0 81824 IB 612 R2R4 0 191825 IB 1,155 R2R5 0 33
25 злотых 1828-1833
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1828 FH 241 R2R5 0 131829 FH 1,500 R1R4 0 591832 KG 152 R2R5 0 121833 KG 424 R1R4 0 23
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