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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 злотых 1833 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 25 злотых 1833 года KG - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 25 злотых 1833 года KG - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,91 гр
  • Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
  • Диаметр 18,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 424

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 25 злотых
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1833 года со знаком KG. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 165000 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
15550 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
23000 $
Цена в валюте аукциона 23000 USD
Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Kroha - March 11, 2017
Продавец Kroha
Дата 11 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Александр - March 27, 2015
Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU58
Цена
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Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS63 PL
Цена
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Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Александр - September 19, 2014
Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU58
Цена
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Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Spink - December 1, 2013
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Heritage - May 1, 2012
Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Heritage - January 3, 2012
Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Baldwin's - September 29, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Künker - June 23, 2010
Продавец Künker
Дата 23 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Baldwin's - May 3, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 3 мая 2010
Сохранность XF
Цена
Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Stack's - January 15, 2008
Польша 25 злотых 1833 KG на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 злотых 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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