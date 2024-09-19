25 злотых 1833 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1833 года со знаком KG. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 165000 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

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