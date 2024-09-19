Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 злотых 1833 года KG (Польша, Царство Польское)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,91 гр
- Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
- Диаметр 18,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 424
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 25 злотых
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1833 года со знаком KG. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 165000 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (2)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Heritage (3)
- Kroha (1)
- Künker (4)
- Niemczyk (2)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Sonntag (1)
- Spink (1)
- Stack's (1)
- UBS (2)
- WCN (1)
- Александр (2)
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
15550 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
23000 $
Цена в валюте аукциона 23000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS63 PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 25 злотых 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск