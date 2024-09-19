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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1833 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 злотых 1833 KG
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 23

Серебряные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
10 грошей 1833 KG Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 злотых 1833 KG
Средняя цена 180 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
1 злотый 1833 KG
Средняя цена 730 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1833 НГ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 482
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ
Средняя цена 720 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1833 НГ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 75

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1833 KG
Средняя цена 120 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
3 гроша 1833 KG Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1833 KG
Средняя цена 45 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 грош 1833 KG Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
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