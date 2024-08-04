5 злотых 1833 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1833 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5326 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 24000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность UNC (6) AU (9) XF (19) VF (34) F (10) VG (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (1) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (2) VF35 (3) VF30 (1) VF20 (2) DETAILS (3) Сервис NGC (8) PCGS (1) GCN (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

BAC (7)

Baldwin's (1)

COINSNET (1)

GGN (2)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (3)

Holmasto (1)

Katz (2)

Künker (4)

MARCINIAK (5)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Niemczyk (12)

Numedux (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (1)

Numisor (1)

Rare Coins (3)

Russiancoin (2)

Rzeszowski DA (5)

SINCONA (1)

Stare Monety (1)

Stephen Album (1)

WCN (9)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (1)

Wu-eL (1)

Александр (2)

Империя (2)

Имперская монета (8)

Монеты и Медали (2)