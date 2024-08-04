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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1833 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 злотых 1833 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 злотых 1833 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,59 гр
  • Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 445,054

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1833 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5326 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 24000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 106 EUR
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность F
Цена
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность F
Цена
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность F
Цена
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 5 злотых 1833 KG на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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