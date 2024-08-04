Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1833 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,59 гр
- Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 445,054
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 злотых
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1833 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5326 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 24000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
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