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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты 5 злотых Царства Польского - Польша

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5 злотых 1816-1818

Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1816 IB 971,230 R 0 1351817 IB Короткий хвост - 0 571817 IB Длинный хвост - 0 1091818 IB 115,493 RR 0 16
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5 злотых 1829-1834

Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1829 FH 1,234,453 R 0 3191830 FH 286,789 R1 0 321830 KG - R2 0 2331831 KG 1,003,678 R 0 811832 KG 639,815 R 0 1631833 KG 445,054 R 0 861834 KG 414,069 RR1 0 171834 IP - R 1 99
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