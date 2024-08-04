5 злотых 1817 года IB. Короткий хвост (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1817 года со знаком IB. Короткий хвост. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3383 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 21000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2016.

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