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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1817 года IB. Короткий хвост (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Короткий хвост

Аверс монеты - 5 злотых 1817 года IB Короткий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 злотых 1817 года IB Короткий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,59 гр
  • Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1817 года со знаком IB. Короткий хвост. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3383 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 21000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность F
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Numision - May 21, 2023
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Александр - March 10, 2021
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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