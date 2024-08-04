Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1817 года IB. Короткий хвост (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Короткий хвост
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,59 гр
- Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 злотых
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1817 года со знаком IB. Короткий хвост. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3383 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 21000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2016.
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