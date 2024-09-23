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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1817 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
50 злотых 1817 IB Большая голова
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
25 злотых 1817 IB Большая голова
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 241

Монеты Великого Княжества Познанского

Аверс
Реверс
3 гроша 1817 A Великое княжество Познанское
Средняя цена 700 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 грош 1817 A Великое княжество Познанское
Средняя цена 240 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 злотых 1817 IB Короткий хвост
Средняя цена 310 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
2 злотых 1817 IB Большая голова
Средняя цена 140 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
5 злотых 1817 IB Длинный хвост
Средняя цена 260 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
5 грошей 1817 IB
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1817 IB Длинный хвост
Средняя цена 160 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
3 гроша 1817 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 грош 1817 IB Короткий хвост Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1817 IB Длинный хвост
Средняя цена 35 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 грош 1817 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена 510 $
Продажи
0 8
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