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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1817 года A "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1817 года A "Великое княжество Познанское" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 1 грош 1817 года A "Великое княжество Познанское" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1817 года "Великое княжество Познанское" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30824 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1350 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность F
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stack's - August 13, 2014
Польша 1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1817 "Великое княжество Познанское" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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