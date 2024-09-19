1 грош 1817 года A "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1817 года "Великое княжество Познанское" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30824 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1350 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

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