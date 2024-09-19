Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1817 года A "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1817
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1817 года "Великое княжество Познанское" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30824 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1350 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
Сохранность
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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