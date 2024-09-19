Каталог монет Прусского правления (1796-1818)

Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Прусского правления с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $200 - 0 77
Польша, Прусское правление
1 шиллинг 1801 A "Данциг"
Медь $40 - 0 103
Польша, Прусское правление
1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское"
Медь $25 - 0 52
Польша, Прусское правление
3 гроша 1797 B "Южная Пруссия"
Медь $80 - 0 49
Польша, Прусское правление
1 грош 1797 B "Южная Пруссия"
Медь $700 - 0 19
Польша, Прусское правление
3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское"
Серебро $470 - 0 2
Польша, Прусское правление
1 грош 1797 B "Южная Пруссия". Серебро
Медь $45 - 0 42
Польша, Прусское правление
1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское"
Медь $70 - 0 23
Польша, Прусское правление
3 гроша 1797 A "Южная Пруссия"
Медь $15 - 0 58
Польша, Прусское правление
Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия"
Медь $190 - 0 77
Польша, Прусское правление
3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское"
Медь $220 - 0 18
Польша, Прусское правление
1 грош 1796 B "Южная Пруссия"
Медь $410 - 0 22
Польша, Прусское правление
Шеляг 1796 E "Южная Пруссия"
Медь $280 - 0 8
Польша, Прусское правление
1 грош 1798 E "Южная Пруссия"
Медь $1,300 - 0 3
Польша, Прусское правление
1 грош 1796 E "Южная Пруссия"
Медь $250 - 0 31
Польша, Прусское правление
Шеляг 1797 B "Южная Пруссия"
Медь - - 0 1
Польша, Прусское правление
3 гроша 1816 A "Великое княжество Познанское"
Медь $180 - 0 15
Польша, Прусское правление
Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия"
Медь $240 - 0 13
Польша, Прусское правление
1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское"
Медь $15 - 0 9
Польша, Прусское правление
1 грош 1797 E "Южная Пруссия"
Медь $150 - 0 6
Польша, Прусское правление
Полугрош (1/2 гроша) 1796 E "Южная Пруссия"
Серебро $3,100 - 0 2
Польша, Прусское правление
3 гроша 1796 B "Южная Пруссия". Серебро
Медь $180 - 0 6
Польша, Прусское правление
3 гроша 1796 B "Южная Пруссия"
Медь - - 0 1
Польша, Прусское правление
3 гроша 1796 A "Южная Пруссия"
Медь $420 - 0 2
Польша, Прусское правление
Шеляг 1796 B "Южная Пруссия"
Медь $60 - 0 4
Польша, Прусское правление
3 гроша 1796 E "Южная Пруссия"
Серебро - - 0 2
Польша, Прусское правление
Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия". Серебро
Медь $30 - 0 2
Польша, Прусское правление
3 гроша 1797 E "Южная Пруссия"
Серебро - - 0 0
Польша, Прусское правление
1 грош 1796 B "Южная Пруссия". Серебро
Медь - - 0 0
Польша, Прусское правление
Полугрош (1/2 гроша) 1797 E "Южная Пруссия"
Медь $210 - 0 6
Польша, Прусское правление
Шеляг 1797 E "Южная Пруссия"
Медь - - 0 0
Польша, Прусское правление
1 грош 1798 B "Южная Пруссия"
Серебро - - 0 0
Польша, Прусское правление
Шеляг 1797 B "Южная Пруссия". Серебро
Серебро - - 0 0
Польша, Прусское правление
Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия". Серебро
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