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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет Прусского правления (1796-1818)

Всего добавлено монет: 33

Период чеканки Прусского правления
Каталог монет Прусское правление 1796-1818
coin Гданьск
coin Познань
coin Южная Пруссия
Год монеты

Монеты Прусского правления с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
1 шиллинг 1801 A "Данциг"
 Медь $200 - 0 77Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
1 грош 1816 A "Великое княжество Познанское"
 Медь $40 - 0 103Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
3 гроша 1797 B "Южная Пруссия"
 Медь $25 - 0 52Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
1 грош 1797 B "Южная Пруссия"
 Медь $80 - 0 49Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское"
 Медь $700 - 0 19Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
1 грош 1797 B "Южная Пруссия". Серебро
 Серебро $470 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское"
 Медь $45 - 0 42Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
3 гроша 1797 A "Южная Пруссия"
 Медь $70 - 0 23Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия"
 Медь $15 - 0 58Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское"
 Медь $190 - 0 77Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
1 грош 1796 B "Южная Пруссия"
 Медь $220 - 0 18Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
Шеляг 1796 E "Южная Пруссия"
 Медь $410 - 0 22Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
1 грош 1798 E "Южная Пруссия"
 Медь $280 - 0 8Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
1 грош 1796 E "Южная Пруссия"
 Медь $1,300 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
Шеляг 1797 B "Южная Пруссия"
 Медь $250 - 0 31Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
3 гроша 1816 A "Великое княжество Познанское"
 Медь - - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия"
 Медь $180 - 0 15Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
1 грош 1817 A "Великое княжество Познанское"
 Медь $240 - 0 13Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
1 грош 1797 E "Южная Пруссия"
 Медь $15 - 0 9Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
Полугрош (1/2 гроша) 1796 E "Южная Пруссия"
 Медь $150 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
3 гроша 1796 B "Южная Пруссия". Серебро
 Серебро $3,100 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
3 гроша 1796 B "Южная Пруссия"
 Медь $180 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
3 гроша 1796 A "Южная Пруссия"
 Медь - - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
Шеляг 1796 B "Южная Пруссия"
 Медь $420 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
3 гроша 1796 E "Южная Пруссия"
 Медь $60 - 0 4Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия". Серебро
 Серебро - - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
3 гроша 1797 E "Южная Пруссия"
 Медь $30 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
1 грош 1796 B "Южная Пруссия". Серебро
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
Полугрош (1/2 гроша) 1797 E "Южная Пруссия"
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
Шеляг 1797 E "Южная Пруссия"
 Медь $210 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
1 грош 1798 B "Южная Пруссия"
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
Шеляг 1797 B "Южная Пруссия". Серебро
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Польша, Прусское правление
Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия". Серебро
 Серебро - - 0 0
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