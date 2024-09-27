1 шиллинг 1801 года A "Данциг" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 шиллинг 1801 года "Данциг" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе WDA - MiM за 8000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

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