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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Гданьск 1 шиллинг Прусского правления - Польша

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1 шиллинг 1801

Данциг
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1801 A R3 0 77
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