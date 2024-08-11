Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1796 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1796
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Вроцлав
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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