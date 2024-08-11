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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1796 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1796 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 1 грош 1796 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1796
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Вроцлав
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша 1 грош 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1796 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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