1 грош 1796 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

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