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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1796 года

Южная Пруссия

Аверс
Реверс
3 гроша 1796 A Южная Пруссия
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 гроша 1796 B Южная Пруссия
Средняя цена 180 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 гроша 1796 B Южная Пруссия Серебро
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 гроша 1796 E Южная Пруссия
Средняя цена 60 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 грош 1796 B Южная Пруссия
Средняя цена 220 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 грош 1796 B Южная Пруссия Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1796 E Южная Пруссия
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1796 B Южная Пруссия
Средняя цена 180 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1796 B Южная Пруссия Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1796 E Южная Пруссия
Средняя цена 150 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Шеляг 1796 B Южная Пруссия
Средняя цена 420 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1796 E Южная Пруссия
Средняя цена 410 $
Продажи
0 21
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