Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1796 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1796
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Кёнигсберг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1796 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3927 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
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