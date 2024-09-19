Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1796 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1796 года E "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 1 грош 1796 года E "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1796
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Кёнигсберг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1796 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3927 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
Польша 1 грош 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
1986 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Польша 1 грош 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
287 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 1 грош 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Münzen & Medaillen - June 4, 2014
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 4 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1796 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Прусского правления Монеты Польши 1796 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск