1 грош 1796 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1796 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3927 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность UNC (2) XF (1)